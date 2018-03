Beklaagden vrijgesproken wegens twijfel VERKLARINGEN EXPERTS OVER DODELIJK ONGEVAL SPELEN GROTE ROL IN VONNIS KOEN BATEN

27 maart 2018

03u20 0 Ninove Ramazan A. en Ceylan A. uit Ninove zijn vrijgesproken voor een dodelijk ongeval dat ze veroorzaakten op 17 mei 2017. Politierechter Mireille Schreurs was van mening dat er te veel twijfel was over de omstandigheden van het ongeval.

Het ongeval gebeurde op woensdag 17 mei van vorig jaar omstreeks 15 uur ter hoogte van het tankstation op de Brusselsesteenweg, waar Sabrina Demoustier net om vuilniszakken was geweest. Ze wou het zebrapad opnieuw oversteken naar huis toen ze werd aangereden, zowel door Ramazan als door Ceylan. "Het slachtoffer werd zowel door de Audi A6 geraakt als door de Mercedes die daarna frontaal inreed op de vrouw", stelde het Openbaar Ministerie tijdens de eerste zitting. "Beide beklaagden legden ook leugenachtige verklaringen af bij de politie en bleven de schuld van zich afschuiven. Ze hadden op dat moment alleen oog voor hun wagens en niet voor de andere situatie", aldus het OM.





Reden niet te snel

Politierechter Mireille Schreurs was echter van oordeel dat de nodige vragen bij het ongeval konden gesteld worden. "Daarom heeft de rechtbank beslist om de twee beklaagden vrij te spreken op grond van twijfel", laat persrechter Christian Van Hoorebeke weten. "De oversteekplaats was op voorhand niet gesignaleerd en de snelheid van de beklaagden lag ook niet te hoog. Op de plaats van het ongeval reden de beklaagden aan de toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur", klonk het.





"Het staat bovendien ook vast dat het slachtoffer van dit ongeval voldoende zichtbaarheid had op de weg en op het aankomende verkeer. De stapsnelheid van de vrouw was niet bepaald, maar zeker is wel dat de vrouw op het moment van oversteken een groot risico nam omdat ze beklaagden zag aankomen", aldus Van Hoorebeke.





Enkel geldboete

Volgens de politierechter speelden de tegenstrijdige verklaringen van verschillende experten ook een grote rol in het vonnis. "De ene expert sprak over het feit dat het ongeval vermijdbaar was, de andere experten spraken dit tegen waardoor men de nodige twijfel kon opwerpen", besluit de Gentse persrechter. Ceylan A. kreeg enkel een geldboete opgelegd omdat zijn wagen niet verzekerd was.





Zowel de beklaagden als de slachtoffers waren gisteren niet aanwezig in de rechtbank en niet bereikbaar voor een reactie. De familie van de nabestaanden liet vorige keer weten dat het verwerkingsproces voor hen nog zeer moeilijk is en dat het voor hen duidelijk was dat de schuld bij de beklaagden lag. Het is niet duidelijk of ze in beroep gaan tegen deze straf.