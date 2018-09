Basisschool Heilige Harten opent vernieuwde speelzaal voor kleuters Claudia Van den Houte

03 september 2018

12u00 0 Ninove De Heilige Harten Basisschool in Ninove heeft aan het begin van de eerste schooldag haar vernieuwde speelzaal voor de kleuters officieel geopend.

De kleuters werden bij het binnenkomen in de school verrast door een clown. Daarna mocht één van de kleuters het lint doorknippen om de vernieuwde speelzaal plechtig te openen. "De zaal werd volledig geverfd en kreeg nieuw kleutermeubilair", vertelt directeur Karel Lobijn. "De vernieuwing van de speelzaal was een wisselwerking tussen de aannemer en ons kleuterteam."

"We stelden vorig jaar vast dat de speelzaal bij het binnenkomen toch niet was wat het moest zijn", vertelt juf Anja. "Daarom maakten we plannen voor een vernieuwing, in samenspraak met het schoolteam. Naast de verfwerken kwamen er onder meer nieuwe bankjes en nieuwe kapstokken."