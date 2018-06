Basisschool De Lettertuin houdt eerste sponsorloop 26 juni 2018

De leerlingen van basisschool De Lettertuin in de wijk Groenweg hebben deelgenomen aan de eerste sponsorloop. Ter hoogte van de school werden de Seringenstraat, de Esdoornstraat èn de Groeneweg verkeersvrij gemaakt. Elke leerling liep zoveel mogelijk toertjes in een vooraf vastgelegde tijd. Ouders, grootouders en vrienden kwamen supporteren. Achteraf betaalden de 'sponsors' het bedrag dat ze per ronde wilden bijdragen. De winst wordt gebruikt voor de werking van de ouderraad, die zich inzet om bijvoorbeeld een drinkbus te kopen of kommetjes om fruit in uit te delen enzovoort. Elke leerling kreeg een medaille.





(CVHN)