Basisschool 'de Kameleon' houdt eigen WK-voetbal 15 juni 2018

GO! Basisschool de Kameleon in de Dreefstraat in Ninove houdt haar eigen WK-voetbaltoernooi. Verschillende klassen nemen het tegen elkaar op en per graad kunnen de klassen een echte beker winnen. Voor de topschutters van elke graad is er ook nog een kleine trofee. "Onze leerlingen kunnen op deze manier hun voetbaltalent naar boven laten komen en zich even Messi, Ronaldo of Eden Hazard wanen", vertelt L.O.-leerkracht Yen Vernis. "Onze speelplaats wordt omgetoverd tot een echte voetbaltempel." De klas 6A won gisteren de beker voor de derde graad. Eerder won klas 4A al de beker voor de tweede graad. Vandaag wordt er gespeeld voor beker van de eerste graad en maandag nemen de leerkrachten van de school het tegen elkaar op. "Het is de bedoeling om elke twee jaar zo'n voetbaltornooi te houden, bij elk EK en WK", aldus Vernis. (CVHN)