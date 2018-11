Bart De Wever blijft bij zijn standpunt over Ninove Claudia Van den Houte

11 november 2018

21u01 0 Ninove N-VA-voorzitter Bart De Wever bevestigt zijn standpunt over Ninove nog eens naar aanleiding van de politieke situatie in Zelzate.

In Zelzate heeft sp.a een coalitie gesloten met het extreemlinkse PVDA. Dat zet echter geen deur open voor een coalitie van N-VA met extreemrechts. Vlaams Belanger Guy D’haeseleer haalde met zijn lokale lijst Forza Ninove op 14 oktober een monsterscore in Ninove met 40 procent van de stemmen. Het zag er even naar uit dat N-VA aan tafel zou gaan zitten met Forza, maar uiteindelijk besliste de partij in overleg met het nationaal bestuur om voor oppositie te kiezen.

“Ons standpunt over Ninove verandert niet”, vertelt Bart De Wever aan VRT Nieuws. “We gaan dat samen met onze lokale afdeling bekijken. Het is een moeilijke situatie. Iemand die 40 procent haalt, heeft alle recht om burgemeester te worden, maar het is dan aan hem om partners te vinden en te overtuigen dat hij een fatsoenlijk man is”, aldus De Wever.