Barbecue t.v.v. kerstfeest voor eenzame Ninovieters Claudia Van den Houte

14 augustus 2018

16u33 1 Ninove De vereniging 'De Vrienden' organiseert op woensdag 15 augustus haar veertiende 'grote barbecue met champagnebar'. De opbrengst gaat opnieuw naar een kerstfeest voor eenzame en kansarme Ninovieters.

Elk jaar organiseren 'De Vrienden' op 25 december een gratis kerstfeest voor een honderdtal Ninovieters die anders kerstmis thuis alleen zouden moeten vieren. Om het kerstfeest te bekostigen, houdt de vereniging in de zomer ook een grote barbecue.

De barbecue vindt woensdag van 12 uur tot 17 uur plaats in de voetbalkantine in Appelterre. Volwassenen betalen 16 euro, een kindermenu is verkrijgbaar tegen 8 euro.