Ballonnen steunen Mercy Ships ROTARY PAKT UIT MET EERSTE MEETING VOOR GOEDE DOEL CLAUDIA VAN DEN HOUTE

29 juni 2018

02u26 0 Ninove Achttien luchtballonnen gaan zaterdag de lucht in vanop de terreinen van KVK Ninove. Rotary Ninove-Dendervallei zamelt met deze eerste ballonmeeting geld in voor Mercy Ships. Bij slecht weer zijn er heel wat randactiviteiten.

Rotary Club Ninove-Dendervallei organiseert in samenwerking met DROOM Ballonvaarten en Modelballon.be zaterdag haar eerste ballonmeeting op de terreinen en parking van voetbalclub KVK Ninove in de Denderstraat in Meerbeke. De opbrengst gaat naar Mercy Ships. Die liefdadigheidsorganisatie vaart met het grootste private ziekenhuisschip naar Afrikaanse landen en biedt er gratis operaties, medische behandelingen en opleidingen voor dokters aan. Het idee voor de ballonmeeting komt van Michel Bellemans van Rotary Club Ninove-Dendervallei. "Onze club steunt elk jaar verschillende sociale organisaties en op 30 juni, mijn laatste dag als voorzitter, wou ik iets speciaals organiseren voor het goede doel", aldus Bellemans.





Weinig meetings

Grote ballonmeetings zijn in Vlaanderen op één hand te tellen. "Die in Sint-Niklaas en Eeklo zijn de bekendste. Tien jaar geleden vond er in Denderleeuw een meeting plaats en in Aalst was er jaren geleden één, maar nu zijn er geen meer in de ruime regio. In Waregem zijn de organisatoren ermee gestopt omdat ze vaak moesten annuleren door het slechte weer", vertelt Kenny De Moerloose van Modelballon.be. "Dat risico hebben wij wel genomen."





Randanimatie

De weersvoorspellingen voor zaterdag zijn gelukkig goed, want dat kan een spelbreker zijn. "Als het weer het toelaat, zullen er achttien ballonnen opstijgen van op de twee terreinen, in twee golven van telkens negen luchtballonnen tegelijk", klinkt het. "Als het toch zou regenen of als de wind te hard zou zijn, dan stijgen we niet op. Daarom hebben we sowieso heel wat randanimatie voorzien. We starten om 16 uur met een inloopballon, waarbij de toeschouwers een luchtballon van de binnenkant kunnen bewonderen. Nadien is er een demonstratie van modelballonnen - enkele met een hele speciale vorm. Tussendoor zijn er optredens van Commerwel en Fred Tet & The Swinging Tepelboys en is er een Vlaamse kermis. Na het opstijgen van de warme luchtballonnen kan je genieten van een nightglow - een soort klank- en lichtspel - met de modelballonnen. Er zijn tal van drank- en eetstandjes en voor de voetbalfans is er een groot scherm om te supporteren tijdens de kwartfinale van het WK."





Het evenement is gratis te bezoeken voor iedereen. Meevliegen kan niet meer. Waar de ballonnen landen, wordt zoals gewoonlijk ter plekke beslist. "Meestal zoeken de piloten een veld of kouterbaantje, maar in sommige gevallen, als er zeer weinig wind is, kan het zijn dat er een ballon in een woonwijk landt, zoals onlangs gebeurde in Welle", aldus De Moerloose. Het opstijgen van de ballonnen gebeurt tussen 19 en 21 uur.