Balbus toert door alle deelgemeenten 26 april 2018

De dienst Cultuur en de bib hebben gisteren de Balbus gelanceerd.

Gisteren stond hij voor het eerst aan de kerk van Appelterre. De buitenkant van de bus oogt nu nog vrij wit, maar zal er de komende weken steeds anders gaan uitzien. Elke zaterdag wordt hij onder handen genomen door leerlingen van de Academie Beeldende Kunst. "De bus gaat als Bibbus al een tijdje langs bij de verschillende scholen in de deelgemeenten. We hadden het idee om de bibbus te combineren met eten en drinken, een wandeling en een cultureel moment", vertelt Ben Schokkaert van de cultuurdienst. "Door samen te wandelen krijg je mensen met elkaar aan het praten. Bovendien kunnen mensen die anders misschien nooit naar de bib komen, er zo ook kennis mee maken."





Dorpspicknick

Het programma van de Balbus is steeds gelijkaardig. Van 16 uur tot 19 uur is er een dorpspicknick en kan je een kijkje nemen in en rond de bus. De bibliotheek gebruikt haar bus niet om boeken uit te lenen, wel om haar collecties te tonen en nieuwe plannen en initiatieven te delen.





Daarnaast is de bus een mobiel infopunt van de stadsdiensten: je kan er een UiTPAS kopen en proeven waarom Ninove vanaf 12 mei een fairtradegemeente is. Van 19 tot 20.30 uur is er een buurtwandeling van maximaal 4 km. Na de wandeling staat er telkens een groep lokale muzikanten klaar om de avond af te sluiten met een concert van 20.15 uur tot 21.30 uur. Volgende locatie is het speelplein aan de pastorij in Aspelare op 2 mei. Alle locaties zijn te vinden op





www.ninove.be/balbus.





(CVHN)