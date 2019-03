Automobilist valt in slaap en komt op zijn dak in diepe gracht terecht: Man komt ervanaf zonder kleerscheuren Koen Baten

20 maart 2019

06u17 8

Op de Geraardsbergsesteenweg in Aspelare bij Ninove is een veertiger met zijn auto op zijn dak terechtgekomen in de gracht. De man reed in de richting van Geraardsbergen toen hij plots van de weg afweek. Vermoedelijk viel de man in slaap en duikelde hij enkele meters lager een diepe gracht in. Door de klap belandde de wagen op zijn dak. De bestuurder kon zonder kleerscheuren uit zijn wagen stappen. De brandweer van Ninove kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Het voertuig liep zware schade op en moest getakeld worden.