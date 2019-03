Auto van vermiste tachtiger teruggevonden in Ninove, van man nog altijd geen spoor Koen Baten

15 maart 2019

De wagen van de 84-jarige Herman uit Denderhoutem werd gisteren teruggevonden aan de Fabelta in Ninove. De man verdween gisteren omstreeks 11.00 uur in Denderleeuw en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Dat de wagen nu in Ninove werd teruggevonden geeft een richting, maar de man zelf zat niet in zijn voertuig. “We zijn echt wel heel ongerust nu", klinkt het bij de familie.

Ze willen aan alle fietsers en voetgangers een oproep doen om uit te kijken langs het jaagpad aan de Dender. “Wij hopen da ze een extra oogje in het zeil willen houden en misschien een spoor zien van Herman", klinkt het. Vermoedelijk droeg hij op dat moment een trainingsbroek. Hij loopt ook erg voorovergebogen. Waarom de man naar Ninove reed en zijn wagen daar achterliet is voor de familie een raadsel. Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie. Zij zijn ook op de hoogte.