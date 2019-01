Auto belandt op zijn dak in centrum van Ninove Koen Baten

05 januari 2019

Op de Graanmarkt in het centrum van Ninove is een jonge autobestuurder met zijn wagen op zij dak terechtgekomen, vermoedelijk nadat hij tegen een ijzeren obstakel reed langs de kant van de weg. Het ongeval gebeurde rond 08.45 uur vanmorgen. Wat de omstandigheden zijn van het ongeval is op dit moment nog onduidelijk. De brandweer kwam ter plaatse om de bestuurder te helpen uit zijn voertuig te geraken. Hij werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De wagen werd getakeld en de Graanmarkt was een tijdlang afgesloten voor het verkeer waardoor er een omleiding was voorzien. Op de plaats van het ongeval geldt een zone 30.