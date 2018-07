Asiel voor weidedieren zonder weide door hitte Verschrompeld gras jaagt Ark van Pollare op hoge kosten Claudia Van den Houte

26 juli 2018

19u44 0 Ninove "Het is bij deze temperaturen een hel om een opvang voor weidedieren te runnen", klinkt het bij de Ark van Pollare. Door de aanhoudende hitte is zowat al het gras op haar weides verdwenen. Daarom moeten de dieren worden bijgevoederd, maar de kosten lopen hoog op.

"We zijn een asiel voor weidedieren. Als je dan geen weides meer hebt, heb je een probleem", zegt Hans Lenvain van de Ark van Pollare vzw. Overal is het gras volledig uitgedroogd door de aanhoudende hitte. "Behalve onze thuisbasis in Pollare hebben we ook nog weides in Meerbeke, Lennik en Strijtem. We hebben momenteel onder meer een 50-tal schapen die we tot hiertoe telkens van weide naar weide hebben verhuisd. Nu zijn we echter op een punt gekomen dat het gras overal weg is en alles kurkdroog staat. Als het nu niet snel regent, komen we echt in de problemen."

De dieren moeten door het gebrek aan gras extra gevoederd worden, wat niet gebruikelijk is in de zomer. "Schapen eten normaal gras en moeten in de zomer gewoonlijk slechts een beetje worden bijgevoederd. Nu moeten we de schapen elke dag vier keer bijvoederen. Het bijvoer is het hoofdvoer geworden. Deze zomer zal ons al evenveel kosten als de winter. Daar zijn we niet op voorzien. We hebben nu al tussen de 2.000 en 3.000 euro extra uitgegeven. Als de situatie hetzelfde blijft, wordt dat nog een veelvoud van dat bedrag. En we kunnen die extra kosten ook niet doorrekenen aan de mensen die hier een dier komen adopteren."

Adopties kunnen de kosten voor de Ark wel verlichten. "Die 50 schapen zijn bij ons terechtgekomen nadat ze in beslag waren genomen. Ze zijn nog maar net officieel aan ons overgedragen, zodat ze pas vanaf nu geadopteerd kunnen worden." Behalve de schapen vangt de Ark momenteel onder andere nog geiten, een paard, twee pony's, twee lama's, ganzen en pluimvee op - het merendeel zijn permanente bewoners. "We hebben ook een stier die was uitgebroken omdat er bij de buren nog een beetje groen gras stond. Dat zal hij nu wellicht niet meer doen, want ook daar is al het gras intussen verdwenen."

Het is voor de dieren van de Ark overigens ook puffen onder de hoge temperaturen. "Onze medewerkers doen regelmatig waterrondes bij de dieren en we zorgen er ook voor dat alle dieren een plekje in de schaduw hebben", aldus Lenvain.

De Ark van Pollare kreeg ook goed nieuws. Ze zijn het tweede asiel in België dat een overeenkomst sloot met het Agentschap voor Natuur en Bos. De overeenkomst maakt dat ze voortaan diersoorten mogen opvangen die eigenlijk zouden moeten worden afgemaakt omdat ze een bedreiging zijn voor de lokale fauna en/of flora. "Het gaat om uitheemse soorten die normaal niet voorkomen in België. Door de overeenkomst mag er bijvoorbeeld een muntjak - een hertachtige die nu gevangen zit en normaal moet worden afgemaakt - bij ons zijn oude dag komen slijten."