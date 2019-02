Asbestvervuiling speeltuin levert fikse boetes op Nele Dooms

19 februari 2019

11u52 0 Ninove Grondleverancier Rebuco en zaakvoerder Marc A. zijn dinsdag door de Dendermondse rechtbank schuldig bevonden aan de asbestvervuiling van de speeltuin in het stadspark van Ninove. Ze kregen fikse boetes van respectievelijk 16.000 euro en 8.000 euro. Zelf had de firma uit Geraardsbergen altijd in alle toonaarden ontkent en wees met beschuldigende vinger naar het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Ninove.

De vervuiling van de speeltuin in het Ninoofse stadspark dateert al van 2011. De speeltuin werd volledig nieuw aangelegd, maar vlak voor de geplande opening ervan in 2012 kloeg toenmalig schepen van leefmilieu Wouter Vande Winckel aan dat de toplaag van de speeltuin vervuild was met asbest. De speeltuin moest daarop eerst volledig gesaneerd worden en opnieuw aangelegd, zodat de opening met jaren vertraagd werd.

Aanvankelijk was men ervan uitgegaan dat het om een historische vervuiling ging en het asbest afkomstig was van een luciferfabriek die vroeger op de plaats van het stadspark gevestigd was. Maar toen bleek dat ook op de Meeuwenlaan in Outer, de begraafplaats in Denderwindeke en de Centrumlaan in Ninove, waar ook grondwerken hadden plaatsgevonden, asbestvervuiling werd vastgesteld, kwam het bedrijf Rebuco in het vizier. Die had immers op al die plaatsen grond geleverd.

De stad Ninove diende vervolgens een strafklacht in tegen het bedrijf. Het parket van Dendermonde onderzocht de zaak en dagvaardde uiteindelijk de firma Rebuco en zaakvoerder Marc A. “Zij zijn de schuldige van de asbestvervuiling”, klonk het tijdens het proces.

Tijdens het proces stelden zowel stadsbestuur als Autonoom Gemeentebedrijf zich burgerlijke partij. “Alleen al de sanering van de speeltuin was een gigantische kost en dan hebben we het nog niet over de andere locaties én de bijkomende personeelskosten en imagoschade die de stad leed”, klonk het.

De beklaagden zelf drongen steevast aan op een vrijspraak. Zij menen dat ze slachtoffer zijn van een politiek spel. “We waren het makkelijkste slachtoffer om de zwarte piet van de vervuiling naar door te schuiven”, klonk het. “Volgens ons had het AGB zelf boter op het hoofd, door onzorgvuldig met grond om te springen. Onze grond beschikte over de nodige attesten dat alles n orde was.”

Toch oordeelde de rechter nu dat Rebuco schuldig is aan de asbestvervuiling. In plaats van de gevraagde vrijspraak kregen de beklaagden een boete.