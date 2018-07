Ark van Pollare redt tijdelijk geen legkippen meer na gevallen van pseudovogelpest in de streek Claudia Van den Houte

18 juli 2018

11u56 0

De Ark van Pollare vzw staakt tijdelijk met het redden van kippen uit legbatterijen naar aanleiding van de verschillende besmettingen van de ziekte van Newcastle, ook bekend als pseudovogelpest, in de streek. Afgelopen maandag werd de ziekte vastgesteld bij het pluimvee van een hobbyhouder in Appelterre en eerder deze maand was er een besmetting bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert. Sinds de uitbraak van de ziekte bij het Haaltertse pluimveebedrijf is er in een straal van 10 km een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Het verbod ging op 4 juli in en duurt minstens 21 dagen. Nu de ziekte ook in Appelterre werd vastgesteld, heeft de Ark beslist om de reddingen van legkippen meteen tot minstens eind augustus te staken. "Met de nieuwe uitbraak in Appelterre zal de termijn voor de maatregelen immers wellicht worden verlengd", denkt Hans Lenvain van de Ark. "We volgen de maatregelen op, want we willen absoluut voorkomen dat de ziekte hier ook zou uitbreken. We hopen met een bang hartje dat we hier geen zieke kippen zullen aantreffen. Daarom kunnen er voorlopig ook geen hanen, duiven, ganzen of ander pluimvee bij ons geadopteerd worden." De Ark van Pollare redt elk jaar gemiddeld 5.000 legkippen van het slachthuis en geeft ze een nieuw leven. "We krijgen momenteel veel aanvragen om kippen te adopteren en er stonden ophalingen bij legbedrijven gepland, maar we gaan niets doen dat tegen de maatregelen indruist en dat het risico op uitbraak van de ziekte vergroot."