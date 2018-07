Ark van Pollare redt even geen kippen meer door pseudovogelpest Claudia Van den Houte

18 juli 2018

12u00 1 Ninove Vzw De Ark van Pollare stopt tijdelijk met het redden van kippen uit legbatterijen. Aanleiding is de uitbraak van de ziekte van Newcastle — ook bekend als de pseudovogelpest — in de streek.

Afgelopen maandag werd de ziekte vastgesteld bij het pluimvee van een hobbyhouder in Appelterre. En eerder deze maand was er ook al een besmetting bij pluimveebedrijf Schouppe in Haaltert. Daar werd een verbod uitgevaardigd op het transporteren van pluimvee en broedeieren in een straal van tien kilometer rond het bedrijf. Een verbod dat inging op 4 juli en minstens 21 dagen van kracht blijft.

Nu de ziekte deze week ook in Appelterre opdook, heeft De Ark van Pollare beslist om tot minstens eind augustus geen kippen meer te redden uit legbatterijen. "Met de nieuwe uitbraak in Appelterre zal de termijn voor de maatregelen wellicht verlengd worden", verklaart Hans Lenvain van De Ark. "We volgen die maatregelen alleszins op, want we willen absoluut voorkomen dat de ziekte hier ook zou uitbreken. Maar daarom kunnen we voorlopig ook geen pluimvee meer adopteren."

De Ark van Pollare redt jaarlijks gemiddeld vijfduizend legkippen van het slachthuis en geeft hen een nieuw leven.

