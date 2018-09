Archeologische site Doorn Noord met duizenden jaren oude vondsten te bezoeken op Open Monumentendag Claudia Van den Houte

04 september 2018

13u23 1 Ninove Tijdens Open Monumentendag, op zondag 9 september, kan je de archeologische site op het toekomstige bedrijventerrein Doorn Noord in Ninove bezoeken. Daar werd eind vorig jaar zo'n 4.000 jaar geschiedenis blootgelegd.

Archeologen van SOLVA Archeologie hadden op de site tussen de Expressweg en de Aalstersesteenweg heel waardevol materiaal gevonden uit drie periodes: de bronstijd, de Romeinse periode en de zeventiende/achttiende eeuw. Zo werden er resten (grachten) van grafheuvels gevonden uit de Bronstijd, vermoedelijk van 2.000 tot 1.500 voor Christus. Ook werden er resten van een Romeinse nederzetting gevonden op het terrein en van een kampplaats van een doortrekkend leger uit de tijd van Napoleon. Sinds half augustus wordt naar nieuwe voorwerpen gezocht. SOLVA hoopt de Romeinse nederzetting helemaal te kunnen blootleggen en kijkt ook uit naar sporen van het uniek ‘kampement’ uit de zeventiende of achttiende eeuw. “Van die periode weten we archeologisch eigenlijk nog niet zoveel in onze regio”, stelt SOLVA. “Maar het moet voor Ninove een turbulente tijd zijn geweest, door een komen en gaan van telkens nieuwe militaire troepen.” De opgravingen zullen vermoedelijk een jaar duren.

Tijdens Open Monumentendag is de archeologische site in de namiddag van 14 uur tot 18 uur te bezoeken onder begeleiding van de archeologen van SOLVA. Eerder op de dag stelt SOLVA, tijdens een aperitieflezing, de resultaten van het archeologisch vooronderzoek voor. Dat gebeurt om 11 uur in het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein in Ninove.

Nog op Open Monumentendag vormt de kerk van ‘de Lebeke’ de derde halte van de ‘Toer der Torens’. Je ontdekt er van 14 tot 17 uur meer over de geschiedenis van het wat geïsoleerde gehucht, in het bijzonder het verhaal van de houten kerk. Die was kort voor de Eerste Wereldoorlog de voorloper van het huidige gebouw. ‘Toer der Torens’ toont een selectie religieus erfgoed uit de kerk, aangevuld met erfgoedobjecten die in de loop der jaren stadsbezit zijn geworden.

Traditiegetrouw zijn op Open Monumentendag ook de drie Ninoofse molens open. Vanaf 13 uur verzorgen de molenaars gegidste rondleidingen in de Wildermolen (Appelterre-Eichem), de Molen ter Zeven Wegen (Denderwindeke) en de Fonteintjesmolen (Meerbeke).