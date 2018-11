Archeologen leggen uitzonderlijke militaire schuilhutten bloot op Doorn Noord Opmerkelijke vondsten lokken zelfs interesse uit het buitenland Claudia Van den Houte

07 november 2018

17u26 3 Ninove Archeologen van SOLVA hebben opnieuw opmerkelijke vondsten gedaan op het toekomstige bedrijventerrein Doorn Noord in Ninove. Er werden diep uitgegraven schuilhutten van een militair kampement uit de 19de eeuw gevonden. Zo’n vondst is heel uitzonderlijk in Vlaanderen.

Archeologen van SOLVA Archeologie hadden op de site Doorn Noord tussen de Expressweg en de Aalstersesteenweg eerder al opmerkelijke vondsten gedaan. Naast enkele imposante grafheuvels uit de bronstijd, vermoedelijk van 2.000 tot 1.500 voor Christus, en een nederzetting uit de Romeinse periode, werden er ook restanten blootgelegd van een militair kampement uit 1692. Later bleek dat de locatie ook in recentere periodes als kampplaats werd gebruik. Er wordt gedacht aan de Oostenrijkse Successieoorlog rond het midden van de 18de eeuw, een periode waarin een komen en gaan van legers courant was.

Recent zijn er nu ook uit diep uitgegraven schuilhutten de 19de eeuw gevonden, waarin telkens een haard werd aangelegd. In die schuilhutten vonden de archeologen restanten van verbrand dierlijk bot. Die etensresten tonen aan dat de haarden gebruikt werden om te koken. “Sommige schuilhutten werden tot twee meter diep uitgegraven en waren toegankelijk via trappen”, vertelt archeologe Arne Verbrugge. “Dat zijn de recentste schuilhutten. Ze werden aangelegd om er voor een langere periode te verblijven, vaak maanden. De kookhaarden die we aantroffen duiden op een korter verblijf van vermoedelijk enkele dagen.” Binnenin de schuilhutten werden in de wanden bankjes uitgegraven, waarop de soldaten konden uitrusten.

De recente vondsten zijn opmerkelijk, bevestigt Bart Cherretté, archeoloog en afdelingshoofd bij SOLVA. “Ze werden nog niet vaak aangetroffen. Het is bij mijn weten nog niet gebeurd in Vlaanderen. Voor ons is het de eerste keer. Er gebeurt wel eens een vondst tijdens een onderzoek naar resten uit de Romeinse periode, maar niet op deze schaal. Om die reden is er heel wat interesse in het onderzoek, ook vanuit het buitenland”, aldus Cherretté. De archeologen staan nog voor een moeilijke klus, omdat de vele sporen uit verschillende periodes afkomstig zijn. “We hebben 140 sporen gevonden die te linken zijn aan militaire activiteiten”, zegt Verbrugge. “De recente vondsten zijn interessant omdat er qua militaire sites al veel aandacht is gegaan naar de Eerste Wereldoorlog, maar de militaire sites voor oudere periodes quasi op één hand te tellen zijn.”

Afhankelijk van de weersomstandigheden deze winter duurt het archeologisch onderzoek nog tot volgende zomer.