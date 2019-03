Appartement onbewoonbaar verklaard na brand Koen Baten

22 maart 2019

13u02 0 Ninove Op de Aalstersesteenweg in Ninove is vrijdagochtend een appartement onbewoonbaar verklaard nadat er brand was uitgebroken. Het vuur ontstond omstreeks 9 uur op de bovenste verdieping en zorgde meteen voor een hevige rookontwikkeling.

De bewoner, een oudere man, was op het moment van de feiten niet aanwezig. Hij was naar de winkel om boodschappen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet meer voorkomen dat er heel wat schade veroorzaakt werd in het pand. Wat de oorzaak is van de brand is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Wel staat vast dat het om een accidentele brand ging. Dat wordt bevestigt door de politie.

De man kreeg een noodwoning aangeboden van de stad Ninove.