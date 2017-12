Annelies Van Den Neucker vervangt Corinne Vanbelle in gemeenteraad 02u44 0 repro Claudia Van den Houte Annelies Van Den Neucker.

Corinne Vanbelle, eerst OCMW-raadslid, daarna gemeenteraadslid, stapt na 17 jaar uit de politiek. "Het was een leerrijke periode. Ik heb vele mensen leren kennen, sommigen zijn vrienden voor het leven geworden. De politiek is erg veranderd en ik voel me minder thuis in de partij- en populistische politiek van nu", vertelt Vanbelle. "Voortaan zal ik vanaf de zijlijn supporteren voor het liberale blauwe project in Ninove." Zij stopt op 1 januari als gemeenteraadslid en geeft zo de kans aan haar opvolger om goed ingewerkt de lokale verkiezingen van oktober tegemoet te gaan. Eerste opvolger Jan Arijs verkiest om op post te blijven als fractieleider in de OCMW-raad, zodat Corinne Vanbelle wordt opgevolgd door Annelies Van Den Neucker. Zij is 27 jaar, afkomstig uit Voorde en actief bij Jong VLD Ninove. Ze werkt als marketing en communication officer in de eventsector. Met het doorschuiven van Annelies Van Den Neucker naar de gemeenteraad komt een plaats vrij in de OCMW-raad. Gina Fonteyn zal dit mandaat opnemen. (CVHN)