Andere culturen centraal tijdens NinoMundo 22 mei 2018

NinoMundo, het multiculturele feest op het Niniaplein, heeft afgelopen zaterdag opnieuw allerlei culturen in de stad belicht. Ninovieters met een migratieachtergrond konden zichzelf en hun cultuur aan hun stadsgenoten voorstellen via muziek, optredens, drank en vooral hapjes. Zo kon je pannenkoeken en gebakken banaan uit Indonesië proeven, net als tal van andere Indonesische gerechten. Aan een Thais kraampje waren er dan weer loempia's, kippensatés, scampi's, geitenvlees en nog andere gerechten uit Thailand te verkrijgen. Verder kon je op NinoMundo ook smullen van een Afrikaanse maaltijd, Marokkaanse thee en gebakjes of pita en köfte uit Turkije. (CVHN)