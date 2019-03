Amper vier straten in Ninove zijn naar een vrouw genoemd Claudia Van den Houte

28 februari 2019

23u33 1 Ninove In Ninove zijn er maar vier straten naar een vrouw genoemd. Daarvan dragen er slechts twee de naam van een Ninoofse vrouw.

Presentatrice Sofie Lemaire heeft een oproep gedaan om meer straatnamen te noemen naar vrouwen nadat in acht grote Vlaamse steden bleek dat 85 % van de straatnamen die de naam van een persoon kregen naar een man werden genoemd en slechts 15 % naar een vrouw.

Ook in Ninove zijn er maar zeer weinig straatnamen naar een vrouw genoemd. Alleen de Moeder Tiburcestraat en de Elisa Van Caulaertstraat werden genoemd naar een Ninoofse vrouw. De Elisa Van Caulaertstraat kreeg nog geen twee jaar geleden haar naam. De onthulling van de straat was gekoppeld aan een eerbetoon aan de vrouw die heel wat mensen van het executiepeloton of de concentratiekampen redde en zelf 3,5 jaar doorbracht in gevangenissen, strafkampen en concentratiekampen. Verder is er nog de Astridlaan en de Elisabethlaan.

De Ninoofse burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is alvast voorstander van meer vrouwelijke straatnamen. “Ik vind dit heel positief en ben ook van oordeel dat damesnamen meer mogen worden gebruikt. Vaak verwijzen straatnamen die de naam van een persoon kregen naar burgemeesters en vooraanstaande personen uit het verleden. Aangezien ik de eerste vrouwelijke burgemeester ben, is het normaal dat er veel mannelijke straatnamen zijn. Op de straat Elise Van Cauwelaert ben ik wel heel fier. Het eerbetoon eraan gekoppeld was een heel emotioneel moment.”

Uit een kleine rondvraag blijkt dat er maar weinig vrouwen bekend zijn uit de Ninoofse geschiedenis. Ideeën voor vrouwen als straatnamen zijn onder meer Helena Ravijst, die het Vrouwenhuis in Ninove mee oprichtte en het brein was achter de campagne ‘Mode. Dit is Belgisch’ van het ITCB (Instituut voor Textiel en Confectie van België), waarmee de Belgische mode op de kaart werd gezet. Ook de naam van kunstenares en kunstverzamelaarster Lydia Van Liefferinge, die heel haar kunsterfenis aan de stad Ninove naliet, wordt genoemd.

Meer over Ninove

human interest