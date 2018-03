Alexia mag lied voor terreurslachtoffers brengen op herdenking 21 maart 2018

Alexia Dhertoge-Martinez (18) uit Ninove mag het lied dat ze een jaar geleden schreef als ode aan de slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart 2016, morgen brengen op een herdenking in Zaventem.





Vorig jaar vertelde Alexia nog hoe een leeftijdsgenote die haar benen verloor tijdens de aanslagen de inspiratie was voor 'Walk Again'. De bijhorende videoclip nam Alexia zelf op in Zaventem en Maalbeek. "De herdenking vindt 's ochtends plaats aan het monument in Zaventem en wordt mee georganiseerd door slachtofferverenigingen", vertelt Alexia. "Een slachtoffer van een Waalse slachtoffervereniging vroeg me om het lied te brengen. Ik heb ook vernomen dat mijn lied gebruikt is in praatgroepen om slachtoffers te steunen. Mijn doel is dus bereikt." (CVHN) Foto CVHN