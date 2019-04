Akouyo ontvangt provinciale subsidie van 8.000 euro voor uitbreiding polikliniek in Togo Claudia Van den Houte

12 april 2019

16u54 0 Ninove De Ninoofse vereniging Akouyo ontvangt opnieuw een subsidie van 8.000 euro van de provincie Oost-Vlaanderen.

Akouyo zet zich onder meer in voor (wees)kinderen in Togo en financiert er medische hulp en bouw- en renovatieprojecten van medische centra, weeshuizen en scholen. De organisatie ontvangt een budget van 8.000 euro om de werking van een polikliniek uit te breiden naar de omliggende dorpen en om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden in een medisch consultatiebureau in Togo.

Akouyo is één van de 74 organisatie die het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een subsidie verleend om een project te realiseren in het zuiden. “De projecten moeten een betere levenskwaliteit nastreven op vlak van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid en zo meer maar ook op vlak van bijvoorbeeld democratische inspraak,” aldus gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).

Meer over Akouyo

politiek

Togo

Oost-Vlaanderen