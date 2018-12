Agressieve man valt politie aan in winkel, agent drie dagen werkonbekwaam Koen Baten

05 december 2018

De politie van Ninove werd dinsdagmiddag omstreeks 12 uur opgeroepen voor een agressieve man in een winkel in de Vuurkruisenstraat in Ninove. De verdachte, een 29-jarige man afkomstig uit Ninove, stelde zich bijzonder agressief op tegenover het winkelpersoneel en weigerde de zaak te verlaten, waardoor de politie verwittigd werd. Bij tussenkomst werd de man echter weerspannig ten opzichte van de politie. Bij het naar buiten begeleiden ontstond er een schermutseling. Hierbij geraakte een politie-inspecteur gewond, waardoor de man drie dagen arbeidsongeschikt is. De man werd aangehouden door het parket Oost-Vlaanderen en onmiddellijk gedagvaard. Hij zal zich op 30 januari 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.