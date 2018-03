Afterwork party in Sint-Theresiakerk 13 maart 2018

De vereniging Tatkraft organiseert nu vrijdag 16 maart voor de tweede keer de afterwork party 'Kraft' in de Sint-Theresiakerk. Vorig jaar bracht Tatkraft in primeur de allereerste afterwork party in 'de nieuwe kerk'. Ook dit jaar zijn er weer tal van verrassende acts en optredens gepland, van vuurspuwers tot goochelaars en live danseressen. Deejays Eric Yamazawa, Double Den Maxx zorgen voor een zwoele sfeer. Buiten de kerk zullen er foodtrucks staan met verrassende gerechten en zijn er cocktails. Dresscode is casual chic. "De voorverkoop liep als een trein. Na twee dagen was het evenement volledig uitverkocht", klinkt het tevreden bij Tatkraft. De deuren openen vrijdag om 17 uur. Eerst is er een netwerkmoment, daarna start het feest. De afterwork eindigt om 1 uur. (CVHN)