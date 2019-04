Afsluiting tussen voetbaantje en spoorweg is stuk: “Levensgevaarlijk” Claudia Van den Houte

18u14 7 Ninove De afsluiting tussen de spoorweg in de Dwarsstraat-Zuidstraat in Ninove en het voetbaantje naast de spoorweg is stuk. Een gevaarlijke situatie, vindt Marc De Brabanter, eigenaar van één van de aanpalende percelen.

“Dit baantje wordt veel gebruikt, ook door kinderen”, vertelt De Brabanter. “Het is levensgevaarlijk: een ongeluk met spelende kinderen is snel gebeurd. Stel dat er een kind op het spoor valt en er komt net een trein aan. De stad heeft al laten weten bereid te zijn om het wegje op te knappen, maar voor de afsluiting is Infrabel verantwoordelijk. Ik ben al sinds 2017 bezig met dit aan te kaarten bij Infrabel.”

De infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen laat weten een ploeg ter plaatse te zullen sturen om de afsluiting te gaan inspecteren. “Als die hersteld moet worden, dan gaan we dat uiteraard doen en in functie van de veiligheid eventueel extra afsluitingen plaatsen”, aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.