Afbraak stadskanker eindelijk van start 20 april 2018

De leegstaande panden in de Langemuntstraat, nabij de Graanmarkt, die al een hele tijd een verloederde indruk geven, worden eindelijk gesloopt. De afbraakwerken gingen gisteren van start.





De zes panden, voornamelijk voormalige horecazaken - onder meer een ex-cocktailbar, café en restaurant - , zullen plaatsmaken voor een nieuwbouw. "Er komen acht meergezinswoningen en één grote handelsruimte die zowel voor winkels als voor horeca gebruikt kan worden", weet burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening. "We zijn blij dat er een oplossing komt voor die vuile hoek. Voor één pand werd bij burgemeestersbesluit beslist om het te slopen wegens instortingsgevaar." De Langemuntstraat telt verschillende horecazaken met terrasjes die met mooi weer heel populair zijn. "De start van de werken is voor wie een terrasje doet wel wat hinderlijk, maar vanaf morgen (vandaag, red.) zal er vroeger op de ochtend worden gestart met de afbraakwerken, zodat die in de namiddag al achter de rug zijn. Eind volgende week is de sloop normaal gezien achter de rug", vertelt De Jonge. Wanneer de bouw start, staat nog niet vast. (CVHN)