Achterbouw Liberale Kring verdwijnt tijdens restauratie 25 mei 2018

Er zijn volop werken aan de gang aan het gebouw van de Liberale Kring in de Dreefstraat. Aan de achterkant van het gebouw, langs de Vestbarm, wordt nu de achterbouw - het oude meisjesschooltje - afgebroken. De werken aan het gebouw zelf gingen eerder al van start. "De achterbouw en het sanitair blok worden afgebroken. De rest van het gebouw wordt volledig gerenoveerd", vertelt schepen Henri Evenepoel (Open Vld). Op het gelijkvloers komen er twee kantoorruimtes en op de eerste verdieping wordt de balzaal terug in haar oude glorie hersteld. Daar zullen dan activiteiten kunnen plaatsvinden zoals tentoonstellingen, kamerconcerten en studiemomenten voor studenten. Er komt een opslagplaats in de kelder en achteraan het gebouw komt er een dienstlift en een personenlift." De achterbouw wordt dan toch niet vervangen door flats voor starters, zoals eerst gepland. "Solva, die bouwheer is en het gebouw nadien zal overdragen aan de stad, is op basis van ervaringen met recente projecten elders tot de conclusie gekomen dat dit niet zo interessant is om te ontwikkelen voor de woonmarkt. Het is de bedoeling om de grond in de volgende legislatuur op de markt aan te bieden als projectgrond, al kan een nieuw bestuur daar anders over beslissen." De Ninovieters zullen weinig last ondervinden. "De werfopstelling is op eigen terrein waardoor de hinder minimaal zal zijn. Enkel de leveringen gebeuren sporadisch langs de Vestbarm." Er wordt rekening gehouden met de wegenwerken in het centrum. Zo wordt de gevel pas gerenoveerd na de werken in de Dreefstraat. (CVHN)