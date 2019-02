Acht maanden durende werken voor renovatie Denderbrug N28 starten op 18 maart Claudia Van den Houte

27 februari 2019

18u06 0 Ninove Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal acht maanden werken aan de renovatie van de Denderbrug aan de Koning Boudewijnlaan (N28) in Ninove. De werken starten op maandag 18 maart. De volledige renovatie kost 1,7 miljoen euro.

De Denderbrug aan de Koning Boudewijnlaan (de brug waar je over rijdt, niet die waar je onder rijdt) wordt volledig gerenoveerd. Zowel de bovenkant als de onderkant van de brug worden aangepakt. Aan de bovenkant van de brug komt er nieuwe asfalt en een nieuwe waterdichting. Ook de brugdekvoegen, de brugranden en de brugleuningen worden vernieuwd. Langs de onderzijde van de brug wordt het beton hersteld en brengt de aannemer een beschermende coating aan.

De werken zullen wellicht voor vertragingen zorgen tijdens de spitsuren. Alle verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting. Er zal dus slechts één rijstrook beschikbaar zijn voor de beide richtingen tijdens de volledige duur van de werken. Het verkeer wordt via een doorsteek in de middenberm op één tegenovergesteld rijvak gezet. Fietsers worden omgeleid. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken gebeuren de werken in twee fasen. Tot de zomer werkt de aannemer aan het wegdek rijrichting Aalst. Na de zomer starten de werken rijrichting Meerbeke.

De werken duren tot eind november 2019.

Vanaf 12 maart gebeuren er al voorbereidende werken. Dan maakt de aannemer doorsteken in de middenberm. Deze voorbereidende werken gebeuren ‘s nachts. Het verkeer rijdt enkele nachten over één rijstrook in de beide richtingen, tussen 21 en 5 uur. Meer informatie binnenkort via www.wegenwerken.be/Ninove.