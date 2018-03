Abdijspurters trappen dertigste wielerjaar op gang 27 maart 2018

Wielertoeristenclub Abdijspurters, die 30 jaar bestaat, is het nieuwe wielerseizoen op de weg gestart met een nieuwe wieleruitrusting én een nieuwe voorzitter. Pieter Lievens neemt het voorzitterschap over van Hans Elpers, die afscheid nam van de club om gezondheidsredenen. In clublokaal café Den Trappist op de Graanmarkt werd het nieuwe wielerjaar ingezet met een drankje en werd oud-voorzitter Hans bedankt voor zijn 30 jaar lange inzet voor de club. WTC Abdijspurters rijdt wekelijks op zondagvoormiddag en zoekt nieuw bloed. Meer info via 0486/480534 of abdijspurters@gmail.com.





(CVHN)