Abdijkerk krijgt 'Engel' na 20 jaar terug WERKGROEP LAAT RECONSTRUCTIE MAKEN VAN GESTOLEN PRONKSTUK CLAUDIA VAN DEN HOUTE

04 mei 2018

02u43 0 Ninove De Abdijkerk krijgt haar pronkstuk 'De Engel' terug. De koorlessenaar uit 1695 werd zo'n twintig jaar geleden gestolen uit de kerk. Een werkgroep laat het meesterwerk nu reconstrueren.

De koorlessenaar 'De Engel' uit 1695 was één van de pronkstukken van de Abdijkerk in Ninove. Het werd altijd als evangeliedrager gebruikt tot hij zo'n twintig jaar geleden werd gestolen. "Op klaarlichte dag parkeerden enkele mannen een camionette aan de deur van de kerk. Ze kwamen binnen en zeiden goeiedag tegen de poetsvrouw. Zij had niet onmiddellijk argwaan en ging verder met haar werk. De dieven hebben de koorlessenaar op een rolwagentje gezet en zijn er naar verluidt gewoon mee naar buiten gewandeld", vertelt Danny Schoon van de werkgroep achter de reconstructie. "De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar de daders zijn nooit gevonden. De diefstal is wellicht op bestelling gebeurd, want het stuk was erg waardevol."





De Abdijkerk of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk is één van de grootste barokkerken in Vlaanderen. De restauratie van de kerk heeft tien jaar geduurd. Sinds 2014 is de kerk volledig gerestaureerd en schittert ze weer in al haar glorie, op één belangrijk stuk na dus. "Het was tijdens die restauratie dat het verhaal van de koorlessenaar weer naar boven kwam. Huidig pastoor Alexander Vandaele kwam daardoor op het idee om een reconstructie te laten maken van 'De Engel'. Zo is onze werkgroep ontstaan", aldus Schoon. "Het historische meesterwerk was de kers op de taart die nog ontbrak. Het stond achter het altaar en was een blikvanger."





Inhuldiging

Intussen is de reconstructie al vergevorderd. De inhuldiging van de gereconstrueerde koorlessenaar gebeurt op vrijdag 29 juni, met een feestelijke viering in de Abdijkerk. Om heel het project te financieren organiseert de werkgroep zelf enkele activiteiten in de kerk. Na een geslaagd concert van Willem Vermandere, volgt op 3 juni om 17 uur een tweede concert. Het a capella-ensemble 'cantoLX' brengt met het concert 'The Lamb' vooral oudere muziek van de middeleeuwen en de Renaissance, maar ook enkele werken van componisten uit onze tijd. Het programma put uit negen eeuwen Engelse vocale muziek met thema's zoals leven en dood, afscheid en hoop. "Het is de bedoeling om eens een ander genre van muziek te brengen. Het concert is een uniek gebeuren in onze streek. We hopen op belangstelling van kunstacademies uit heel het land", zegt Schoon.





Toegangskaarten voor het concert op zondag 3 juni om 17 uur in de Abdijkerk zijn verkrijgbaar tegen 20 euro door storting op het rekeningnummer van Pastorale Projecten Ninove vzw, Biezenstraat 17 in Ninove (BE92 7310 4350 9323) met vermelding van naam en adres. De tickets zijn af te halen aan de kassa op de dag zelf. Meer info via tvannieuwenhove@gmail.com, 0497/314779 of bij de leden van de werkgroep.