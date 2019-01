Aanvraag om van bedrijfshal definitief evenementenhal te maken Buurtbewoners zijn ongerust over geluidsoverlast en mobiliteit Claudia Van den Houte

07 januari 2019

19u16 0 Ninove Er loopt een aanvraag om van de bedrijfshal van Cloë in de Merellaan definitief een evenementenhal te maken. De voorbije jaren vonden er al af en toe evenementen plaats, maar de buurtbewoners vrezen voor geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen als er nog meer evenementen mogen plaatsvinden. Volgens de eigenaar werden alle nodige maatregelen genomen en is alles wettelijk.

Al zes jaar lang vinden er af en toe evenementen plaats in de bedrijfshal van Cloë langs de Merellaan. Onder meer ‘Ninove Danst’ voor het goede doel en ook de prinsaanstelling en de opening van carnaval Ninove vonden er de laatste jaren plaats. Momenteel worden er maximum tien evenementen per jaar georganiseerd, maar als de omgevingsaanvraag die werd ingediend, wordt goedgekeurd, kunnen dat er veel meer worden. “Als de aanvraag wordt goedgekeurd door de stad betekent dit een vrijgeleide voor 365 activiteiten per jaar, waarvan twaalf activiteiten zonder een einduur en zonder een beperking van decibels”, vertellen de buurtbewoners uit de Kievitlaan. Zij wensen anoniem te blijven omdat ze al bedreigingen zouden hebben gekregen. “In het verleden ondervonden we al hinder. Die hinder is afhankelijk van evenement tot evenement. Zo werd er verschillende keren tot 5 uur ‘s morgens doorgegaan met muziekactiviteiten. Vooral events door evenementenbureaus veroorzaken hinder. Soms liggen we te daveren in ons bed. Wij weten dus wat het zou betekenen als het aantal nog wordt uitgebreid.”

Mobiliteitsproblemen

De buurtbewoners vrezen vooral voor nog meer geluidsoverlast en mobiliteitsproblemen. “Als er een evenement plaatsvindt wordt de Merellaan afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Kievitlaan of wordt de toegang tot de hele wijk afgesloten, zodat wij met moeite nog in onze wijk geraken. Ofwel wordt er niets afgesloten en parkeren de bezoekers van het evenement overal in de wijk. De winkels in de buurt geven de toestemming om hun parkings te gebruiken bij een evenement als ze zelf dicht zijn, maar wat als er andere winkels komen? Bovendien zijn die parkeerplaatsen nog onvoldoende voor de capaciteit van de hal.”

Daarnaast zijn de buurtbewoners nog bang dat de kans op vandalisme en inbraken zal toenemen doordat de evenementen een groot publiek aantrekken. “We vrezen voor onze rust, gezondheid en welbevinden”, klinkt het. De buurtbewoners hebben alvast bezwaren ingediend tegen de aanvraag, “Een vijftiental in totaal”, schatten ze, en hebben ook een petitie gestart, die door 91 gezinnen werd ondertekend. “In de straten waar we zijn langsgeweest met de petitie, de Kievitlaan, de Spechtstraat, de Merellaan, de Doornweg en de Fernand Tavernestraat heeft bijna iedereen getekend.”

De eigenaar van de hal benadrukt dat alles volgens de wet gebeurt en dat alle nodige maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van brandvoorschriften en geluidsisolatie, werden genomen. “Er is ook een geluidsstudie gebeurt. Volgens het BPA mag er een evenementenhal komen”, stelt hij, maar verder wil hij er liever niets over kwijt.

Het nieuwe stadsbestuur moet het dossier nog bekijken. “We zullen dit grondig behandelen. Elk bezwaar zal doorgenomen worden”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).