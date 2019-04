Aanpak Burchtstraat past in vernieuwing stadskern: “Dossier wordt herbekeken” Claudia Van den Houte

14 april 2019

De stad Ninove heeft nog steeds plannen om een aantal straten in het centrum te vernieuwen, maar de plannen worden herbekeken in functie van de geplande doorsteek in de Beverstraat. Buurtbewoners klagen intussen over de verloederde toestand van de Burchtstraat.

Er zijn klachten over de slechte toestand van het wegdek van de Burchtstraat en van de brug (dat laatste is geen bevoegdheid van de stad), de verschillende leegstaande winkelpanden en het braakliggend terrein dat een verloederde indruk geeft. Er waren al langer plannen om de Burchtstraat, de Beverstraat en het Oudstrijdersplein te vernieuwen, maar die pasten in het plan voor een autoluw centrum, waartegen protest kwam.

De stad herbekijkt de plannen voor de vernieuwing van de straten nu. “We zijn volop bezig met het afstemmen van de plannen op de doorsteek Watté”, vertelt schepen van Openbare Werken Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). Die geplande doorsteek moet de oude stadskern met het winkelcentrum Ninia verbinden. “De doorsteek is een belangrijk nieuw gegeven, waardoor het concept verandert. Het is de bedoeling om de hele handelskern naar elkaar toe te trekken.” Behalve de Burchtstraat, de Beverstraat en het Oudstrijdersplein zal ook de Kaardeloodstraat - die door de doorsteek verbonden wordt met de Beverstraat - worden vernieuwd.

Omdat de plannen nog in een conceptfase zitten, is het mogelijk dat de Burchtstraat wel vooraf al een nieuwe asfaltlaag krijgt. “We zullen bekijken op welke termijn we de volledige stadskern kunnen vernieuwen. Dan zullen we bepalen of het nog de moeite is om de Burchtstraat voordien nog een aparte asfaltering te geven. Tegen september moeten we het daarover eens zijn.” Mogelijk krijgt de Burchtstraat volgend jaar een nieuwe asfaltlaag.