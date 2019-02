Aannemer verrast zijn metser/vrouw met valentijnsactie radio MooyZo Claudia Van den Houte

14 februari 2019

17u34 0 Ninove Voor Sigrid Van Antenhove uit Denderleeuw kon valentijn niet meer stuk nadat haar man Bruno Wellekens voor een verrassing had gezorgd door radio MooyZo.

Medewerkers van de lokale radio MooyZo gingen op Valentijnsdag bij luisteraars thuis langs om hen een valentijnscadeautje te bezorgen. Luisteraars die hun partner wilden verrassen, konden een berichtje sturen en maakten zo kans op een verrassingsbezoekje. De medewerkers gingen onder meer langs op een werf in Nederhasselt, waar Bruno en zijn vrouw Sigrid aan het werk waren. De twee leerden elkaar ongeveer 20 jaar geleden kennen toen Bruno café The Corner in Denderleeuw uitbaatte, maar verloren elkaar nadien zo’n 17 jaar uit het oog. Vier jaar geleden kwamen ze elkaar opnieuw tegen en sloeg de vonk over. De twee zijn intussen 2,5 jaar getrouwd en hebben samen een kindje van 8,5 maanden oud.

Bruno is zelfstandig aannemer in de bouwsector. Sigrid gaf haar eigen job op om hem te helpen als metser-diener. Ze waren samen aan de slag in de Paellepelstraat in Nederhasselt toen de medewerkers van radio MooyZo hen een bezoek brachten, compleet met Cupido en een boeket bloemen. “Geweldig. Dit had ik totaal niet verwacht”, aldus een erg verraste Sigrid.