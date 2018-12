Aannemer aangesteld voor sociale flats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke: bouw kan (hopelijk) in voorjaar starten Claudia Van den Houte

28 december 2018

12u02 0 Ninove Het OCMW Ninove en de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn hebben een aannemer aangesteld voor de geplande bouw van 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke.

Er zijn al jaren plannen voor de seniorenflats en het ontmoetingscentrum voor senioren op de plaats van het voormalige OCMW-rusthuis langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke, dat al in 2014 werd afgebroken. De bouw liep al een aantal keer vertraging op, maar nu er een aannemer werd aangesteld, zal de bouw normaal in het voorjaar van 2019 starten. De werken zullen, onder gunstige omstandigheden, twee jaar duren.

Het Ninoofse OCMW werkt voor de bouwwerken samen met sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Ninove Welzijn. Die bouwt en bekostigt de flats en zal ook instaan voor het verhuur aan senioren. De sociale huisvestingsmaatschappij bouwt ook een ontmoetingscentrum voor senioren, dat zal worden betaald met OCMW-budget en ook zal worden uitgebaat door het OCMW. Eerder werd de bouwvergunning al toegekend. De werken kosten 5,9 miljoen euro.