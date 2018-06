81ste autowijding op Pollareberg 09 juni 2018

02u48 0

De Broederschap Sint Kristoffel uit Pollare organiseert morgen en op zondag 17 juni haar 81ste editie van de jaarlijkse autowijding. Dat is één van de bekendste en oudste autowijdingen in de streek. Sinds 1937 wordt iedereen jaarlijks uitgenodigd omgratis zijn voertuig te laten wijden op de tweede en derde zondag van juni. Ook motorvoertuigen en fietsen zijn welkom, zelfs paard en koets. De wijding start om 10.30 uur met een eucharistieviering in de kerk van Pollare. Daarna is er op de eerste zondag een tombola, gevolgd door de wijding, omstreeks 12.15 uur. Op de tweede zondag is er geen tombola en begint de wijding om 11.30 uur. De autowijding vindt plaats op de Pollareberg in Pollare-Dorp, ter hoogte van het parochiaal centrum. (CVHN)