73-jarige dame overvallen op kerkhof 03 mei 2018

Drie minderjarigen afkomstig uit Ninove en Geraardsbergen hebben zondagmiddag een vrouw overvallen op het kerkhof in Ninove. Het gaat om een 73-jarige vrouw afkomstig uit Ninove. De feiten gebeurden op klaarlichte dag. De jonge daders trokken de handtas van de vrouw haar schouder en gingen er mee aan de haal. De daders konden echter geïdentificeerd worden. "Twee van de drie minderjarigen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter en werden ondervraagd over de feiten", laat korpschef Philippe De Cock weten. "De vrouw zelf geraakte bij de overval lichtgewond", besluit de korpschef. Over de leeftijd van de daders is niets bekend. (KBD)