722 verklede kinderen genieten van 55ste kindercarnaval 19 februari 2018

Carnaval Ninove ging zaterdag al van start met het kindercarnaval. De 722 ingeschreven kinderen trokken verkleed van het Oudstrijdersplein naar het Dr. Hemerijckxplein, waar er een circustent stond opgesteld. Ter gelegenheid van de 55ste jubileumeditie van kindercarnaval konden de kinderen die hadden deelgenomen aan de optocht achteraf genieten van een circusshow door circus Renz Berlin. De ambiancemakers van Fred & Tet brachten de kinderen voor de show al in de juist stemming door hen te laten meezingen met het kindercarnavalslied . Na de show - met clowns, goochelaars, pony's en kamelen - werden de kinderprins en kinderprinses verkozen. Kinderprins werd Warre De Moor (7) en kinderprinses werd Kjenta Van Lierde (8). De Ninofse Blommenmaskes werden winnaar bij de kleine groepen, Skief Gezopen bij de middelgrote groepen en VVKM meisjesscouts bij de grote groepen. "Het was een heel goede editie", vertelt Pascal Van De Waeter van de Ridders in de Wortelorde. "Alles is goed verlopen, al hadden we als organisator de werklast wat verkeerd ingeschat." (CVHN)