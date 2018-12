72 procent van bestuurders te snel op Geraardsbergsesteenweg Koen Baten

05 december 2018

16u22 0 Ninove De politie van Ninove heeft in november 11.441 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. In totaal waren er 1.540 bestuurders die het gaspedaal te hard induwden en een boete kregen. Dit is goed voor bijna 14 procent van alle bestuurders die in Ninove passeerden.

De meeste overtredingen vonden plaats in Nederhasselt op de Geraardsbergsesteenweg. Van de 394 gecontroleerde voertuigen reden er maar liefst 287 voertuigen te snel. Goed voor 72 procent van alle bestuurders die daar passeren in de straat. Ook in de Nederhasseltstraat werden heel wat overtredingen vastgesteld. Van de 72 gecontroleerde bestuurders waren er ook hier dertig die te snel reden, goed voor meer dan 40 procent.

Het minste aantal overtredingen werd vastgesteld op de Brakelsesesteenweg in Outer. Daar werden meer dan 1.700 bestuurders gecontroleerd en reden er slechts 43 te snel. Ook de Halsesteenweg in Meerbeke en de Edingsesteenweg scoren goed met respectievelijk 2,75 en 4,90 procent van de automobilisten die in overtreding zijn.