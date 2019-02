Gesponsorde inhoud 7 nieuwe winkels in 5 jaar: Ninoofs familiebedrijf verovert Vlaanderen Van de commerciële redactie

22 februari 2019

09u30 0 Ninove Het gaat snel voor de familie Van den Brande uit Ninove. Sinds Keukens De Abdij, een Belgisch familiebedrijf gevestigd in Ninove, een tweede filiaal opende in Waasmunster in 2014, rijzen nieuwe toonzalen uit de grond in heel Vlaanderen. De teller staat ondertussen op 8 winkels. “Wij merken dat er nog gaten zijn in de markt, dus er komen in de toekomst waarschijnlijk nog filialen bij.”

Hoe groeit een lokaal familiebedrijf uit tot een zaak met nationale allure? Wij vroegen het aan Bruno Van den Brande, zaakvoerder bij Keukens De Abdij. Zijn vader startte in de jaren tachtig een meubelzaak op. Daarmee zette Meubelen De Abdij voet aan wal op Ninoofs grondgebied, naast de bekende oude Abdijpoort.

In Ninove is Keukens De Abdij ondertussen een gevestigde waarde. Sinds enkele jaren vinden we de keukenfabrikant terug over heel Vlaanderen met vestigingen in Waasmunster, Boutersem, Zemst, Waregem, Merksem, Brugge en de meest recente in Lier. “We hebben op 4 jaar tijd 7 nieuwe filialen bijgekregen. Dat wil zeggen dat onze ambities groter worden en we niet van plan zijn om te stoppen met groeien. Toch gaan we onze eigen weg. We gaan niet met de stroom mee, maar doen ons eigen ding. Dat is vaak al moeilijk genoeg.”

“Wij zijn geen keten”

Bruno is de tweede generatie die in het bedrijf meedraait. Zijn vader heeft intussen de fakkel doorgegeven, maar opvolging is verzekerd nu ook de kinderen van Bruno meedraaien in het bedrijf. Zelf verkoopt hij geen keukens meer, maar is hij dag en nacht in de weer om de de zaak in goede banen te leiden. “Beurzen bezoeken , trends opvolgen , interieurarchitecten en keukenadviseurs aanwerven en opleiden, acties uitwerken”, vertelt Bruno. “Maar ik heb de keukenmicrobe in mijn bloed en ik houd van dit werk.”

Een portie gezond verstand, een goed team en een familiale sfeer zijn volgens Bruno de ingrediënten die zijn zaak zo snel doen groeien. “Ook vinden we het belangrijk om te benadrukken dat wij geen keten zijn. Onze personeelsleden zijn geen nummers en kunnen werken in een amicale omgeving. Wij staan als familie aan het roer van een Belgische bedrijf en beschouwen iedere werknemer dan ook als deel van onze familie. Ons bedrijf bezit een ziel en dat onderscheidt ons van de andere keukengiganten. Wij beschouwen onszelf niet als een keten.”

Het succesrecept?

Familiebedrijven doen het over het algemeen erg goed in ons land. Toch krijgen ze soms het label conservatief te zijn. “Conservatief kan je ons niet noemen. Wij staan open voor nieuwe zaken en inbreng van de nieuwe generatie in onze familie. Wij zijn constant bezig met vernieuwing en marktonderzoek. Wat willen mensen? Van waar komt de vraag? Hoe evolueert de markt? Op basis van zo’n marktonderzoek hebben wij de beslissing genomen om nieuwe vestingen te openen.”

Wat is dan het geheime succesrecept? “Ik denk niet dat er echt een succesrecept bestaat. Ik geloof dat de combinatie van verschillende generaties, een familiale sfeer en de juiste mensen rondom je hebben al een deel van het succes zijn. Daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is om op een bepaald punt even stil te staan bij onszelf als bedrijf. Wie zijn wij en waar willen wij naar toe op termijn? Wat is onze visie op de toekomst en waar willen we ons op focussen? Wij zijn uiteraard niet feilloos, maar dat is geen enkel bedrijf denk ik. Om te kunnen groeien en op te staan moet je soms eens durven vallen”, zegt Bruno.

