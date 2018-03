600 Volkswagens vullen centrumstraten 12 maart 2018

02u33 0

Het kevertreffen lokte gisteren weer veel volk naar het stadscentrum. Het mooie weer speelde daar zeker een belangrijke rol in. Hoewel de centrumstraten vol stonden met Kevers en Volkswagenbusjes lag het aantal deelnemers voor deze 21ste editie toch iets lager dan de laatste jaren. "Er zijn zo'n 600 tot 650 wagentjes aanwezig, wat iets minder is dan de voorbije jaren", vertelt organisator Frederic Peeters. "Dat komt omdat de weersvoorspellingen vooraf niet goed waren en dat het weer er 's ochtends niet goed uitzag. Toch zijn we tevreden met deze editie. Er was bovendien veel volk. De Ninovieters komen elk jaar massaal kijken naar het kevertreffen."





Het thema van het kevertreffen was dit jaar de 'Thing Fling special'. De Volkswagen Type 181 - ook wel 'Thing' genoemd - was oorspronkelijk een militaire terreinauto in de stijl van de Jeep. Hij werd vanaf 1968 geproduceerd, en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Er waren dan ook wat meer 'Things' te zien in vergelijking met de voorbije jaren, al waren het toch vooral Kevers en Volkswagenbusjes die de centrumstraten - voor de gelegenheid verkeersvrij gemaakt - vulden. De Kevers waren weer vanuit binnen- en buitenland naar Ninove afgezakt. Zo waren er zaterdag al heel wat VW-busjes uit Engeland in Ninove. De bestuurders konden in brouwerij Slagmuylder kennismaken met de Ninoofse Witkap. Het kevertreffen was publiekstrekker van het Primaveraweekend, waarbij de handelaars hun deuren openzetten. (CVHN)