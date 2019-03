560 kevers en VW-busjes fleuren Ninoofse

Claudia Van den Houte

17 maart 2019

16u24 13 Ninove Het kevertreffen lokte zondag weer honderden kevers en Volkwagenbusjes naar het stadscentrum van Ninove.

In heel de binnenstad waren er kevers en VW-busjes in alle kleuren, uit binnen- en buitenland, te bewonderen. “Het zijn er in totaal 560", vertelt organisator Frederic Peeters. “Dat zijn er iets minder dan de voorbije jaren door de slechte weersvoorspellingen, maar ik ben tevreden. Alles is goed verlopen. Doordat er iets minder wagens zijn, verloopt alles zelfs nog vlotter.” Ondanks het wisselvallige weer kwamen toch heel wat mensen een kijkje nemen naar de talrijke autootjes en busjes in het centrum van de stad.

Dit jaar zette het kevertreffen de Volkswagentjes met pijlpinkers extra in de verf, onder de noemer ‘sexy semaphones sunday’. Zaterdag was er al een reeks VW-busjes uit Engeland afgezakt naar brouwerij Slaghmuylder, waar de bestuurders konden kennismaken met de Ninoofse Witkap. De 30 mooiste kevers en afgeleiden gingen zondag naar huis met een beker.