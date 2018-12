56 kilometer van geplande 100 kilometer aan wandellussen gerealiseerd en online Claudia Van den Houte

10 december 2018

18u02 0 Ninove De stad Ninove heeft tot hiertoe al 56,3 km aan wandellussen opengesteld op haar grondgebied. De rest van de geplande 100 km moet volgend jaar worden gerealiseerd.

Schepen van Mobiliteit en Leefmilieu Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) kondigde dit voorjaar aan dat de stad bijna 100 km aan wandellussen wilde realiseren door trage wegen open te stellen. De wandellussen zijn zowel recreatief bedoeld voor wandelaars en fietsers, alsook om fietsers een alternatief te bieden voor het drukke verkeer op de baan. Tot nu toe werd er 56,3 km aan wandellussen opengesteld. “Virtueel staan we al iets verder, maar het is momenteel niet het seizoen om wandelwegen te openen. Zo staan bijvoorbeeld de wandellussen in Neigem klaar om te openen”, aldus Vande Winkel.

“Voor de andere wandellussen lopen de onteigeningsprocedures nog. Intussen zijn er ook al raamcontracten actief voor achterstallig onderhoud, kleine infrastructurele ingrepen en de aanleg in halfverharding voor sommige trage wegen. We hebben ook een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie in de hoop de samenwerking met de vzw Trage Wegen te kunnen voortzetten en dit project tot een goed einde te brengen. Het gaat om een enorme inhaalbeweging die specifieke kennis over de wetgeving en vaardigheden, zoals onderhandelen met eigenaars, vraagt.”

De stad diende in het najaar van 2018 een subsidieaanvraag in voor de heraanleg van drie trage wegen en kreeg daarvoor een subsidie van 17.993,70 euro. “Deze wegjes zijn klaar. Hopelijk volgen nog veel opgewaardeerde tragewegenverbindingen”, aldus Riet Gillis, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. “Trage wegen werken verbindend want wie wandelt, legt contacten.” Ninove is ook kandidaat voor het project ‘Wegspotters’, waarbij vrijwilligers vier keer per jaar de staat van de trage wegen in hun gemeente controleren.

Op honger blijven zitten

In het buurthuis van Lieferinge, waar een stand van zaken werd gegeven, bleek dat het hier en daar wat minder vlot. “Wij in Nederhasselt zijn bij de starters, maar we blijven op onze honger zitten”, aldus Rita Scheerlinck. “De vlotheid van de voortgang hangt samen met het ambitieniveau. Hoe hoger de ambitie, hoe langer het duurt om alles rond te krijgen”, aldus Vande Winkel. Hubert Neuckermans van de dorpsraad Lieferinge wou weten hoe het zat met de verbindingen tussen Lieferinge en Neigem en Lieferinge en Denderwindeke. “Er zijn wegen die niet in de atlas der buurtwegen staan, maar op termijn zijn ontstaan en waar er al dan niet een recht van doorgang werd verworven. Die perceeleigenaars zijn moeilijker te overtuigen”, aldus Vande Winkel. “Bij sommige trajecten in Lieferinge staan we minder sterk. Nabij Neigem is er bijvoorbeeld ook een officiële buurtweg waar er een houten barak op gezet is die vergund is. Maar onze ambitie is zeker om daar verder aan te werken.”

De wandellussen die al open zijn, staan online op RouteYou. De kaarten met de wandellussen zijn ook te downloaden via www.ninove.be/trage-wegen.