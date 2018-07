500 mensen brullen Vlaamse klassiekers mee 12 juli 2018

De 11 juliviering van de stad Ninove lokte heel wat volk naar de 'Tuin van Eden' op de OCMW-site. Het feest startte met 'Zing de Vlaamse klassiekers', een meezingconcert met uitsluitend liederen van overleden Vlaamse artiesten. Daarna was het de beurt aan de 'Eenzaam zonder jou'-Band onder leiding van Jürgen Van Bever, met onder meer Katy Satyn. Zij brachten tal van - uitsluitend Nederlandstalige - liedjes en kregen later op de avond gezelschap van Loes Van den Heuvel. "Er kwamen in totaal naar schatting ongeveer 500 mensen langs", aldus Ben Schokkaert van de cultuurdienst. "Goede 11 juliviering, met veel bekende liedjes", vonden Patricia Geeroms en Marc Penne. (CVHN)