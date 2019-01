44-jarige fietsendief stal fietsen om druggebruik te kunnen financieren Koen Baten

10 januari 2019

In vergelijking met 2017 steeg vorig jaar het aantal fietsdiefstallen fors in Ninove. Er was bijna een verdubbeling waar te nemen in de stad. Heel wat feiten gebeurden aan het station in Ninove. De politie deed een grondig onderzoek, en een bewoner melde op 6 december 2018 dat hij aan het station van Okegem een fietsdief op heterdaad had betrapt. Sindsdien werden geen diefstallen meer gemeld.

De politie kon de man toen oppakken en arresteren. Uit het onderzoek bleek dat de man voor heel wat feiten in aanmerking kwam. Het gaat om een 44-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit. Hij bekende al de feiten die hem ten laste werden gelegd. Hij gaf toe dat hij de diefstallen pleegde om zijn druggebruik te kunnen financieren. De fietsendief werd op bevel van de Procureur des Konings in Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de man aan te houden.

Sinds de arrestatie van de veertiger zijn er geen enkele aangiftes meer geregistreerd van fietsendiefstallen op het grondgebied Ninove.