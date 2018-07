28ste Memorial Geert Rasschaert Claudia Van den Houte

De Ninoofse atletiekclub Vita organiseert op zaterdag 28 juli de 28ste Memorial Geert Rasschaert.

Dat is een internationale atletiekmeeting met atleten uit 20 verschillende landen. De Memorial Geert Rasschaert is 28 jaar geleden gestart als een eerbetoon aan de atleet die in 1990 na zijn terugkeer uit Nederland, waar hij had deelgenomen aan een marathon, overleed aan een hartstilstand. Van 2011 tot 2013 en in 2015 werd de memorial verkozen tot beste Flanderscupmeeting van Vlaanderen. In 2017 tot de 60ste beste atletiekmeeting ter wereld. De Memorial Geert Rasschaert vindt van 13.30 uur tot 23 uur plaats op de atletiekpiste in de Atletiekweg, nabij de Parklaan, in Ninove. Meer info op www.atletiekvita.be.