278 voertuigen geflitst bij snelheidscontroles Koen Baten

06 december 2018

De politie van Ninove heeft op 5 december een snelheidscontrole met onderschepping gehouden in Denderwindeke, Neigem, Appelterre-Eichem en Voorde. Er werden 1938 voertuigen gecontroleerd, daarvan reden er 278 te snel. Bij de overtreders was ook een bestuurder die houder was van een vervallen voorlopig rijbewijs. Bovendien zaten in de wagen vijf kinderen zonder gordel en niet in een geldig beveiligingssysteem voor kinderen. Ook de technische keuring van de wagen bleek verlopen te zijn sinds een paar maanden. Het voertuig werd door het parket in beslag genomen.

Ook een voertuig met Poolse nummerplaat werd geflitst. De bestuurder bleek na interceptie al jaren in België te wonen. Ook zijn voertuig werd door het parket ingehouden tot het volledig in orde is.

Verder werd er ook nog een bestuurder betrapt die stuurde onder invloed van drugs. Een chauffeur werd betrapt met de gsm in de hand. Een ander voertuig was niet ingeschreven.