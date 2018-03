22 jaar cel na schot door het hoofd 22 maart 2018

02u39 0 Ninove Rudy V. (56) uit Denderwindeke is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot 22 jaar cel. Hij schoot zijn partner Nadia Bonnewyn (55) in de zomer van 2016 dood met een jachtgeweer.

Toen V. dronken thuis was gekomen, wilde Nadia hem niet binnenlaten. De man forceerde daarop de garage en kwam op het koertje aan de woning terecht. Niet veel later schoot V. de vrouw met zijn jachtgeweer dood, toen ze voor het raam van de slaapkamer stond. Het ging om een welgemikt schot tussen de ogen, waarvan de openbaar aanklager beweerde dat het doelbewust was afgevuurd. V. zelf beweerde altijd dat het niet de bedoeling was geweest.





Ruzie om sigaretten

Een ruzie om een pakje sigaretten zou de aanleiding geweest zijn.





De rechter oordeelde gisteren dat er wel degelijk sprake is van voorbedachtheid. "B. had al beslist om haar te doden toen hij het wapen ging halen", zei rechter Marlies Van den Avenne. "Hij liep al gefrustreerd en toen hij op de binnenkoer ook nog eens werd buitengesloten zonder sigaretten, werd hij woedend en besloot hij zijn partner te doden. Zelfs toen hij de vrouw had zien vallen, rookte hij eerst nog de sigaret die zij had laten vallen op voordat hij bij haar ging kijken. Het leven van zijn partner was van geen tel, om een futiliteit als een pakje sigaretten."





De familieleden van slachtoffer Nadia Bonnewyn kan zich vinden in het vonnis. (DND)