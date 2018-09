205de Wegom met tentoonstelling Claudia Van den Houte

04 september 2018

De Wegom van Denderwindeke vindt voor de 205de keer plaats, dit jaar met een iets ruimer programma. Zo start er zaterdag een tentoonstelling van oude kerkgewaden in de kerk.

De Winnikse Wegom is een 205 jaar oude traditie. De tocht langs Winnikse veldkapelletjes werd telkens op de derde zondag van september gehouden om de choleraplaag die de gemeente Denderwindeke teisterde in de negentiende eeuw te herdenken. Heel wat mensen uit Denderwindeke stappen die dag nog steeds de Wegom langs de verschillende veldkapelletjes ter ere van O.L.V. van Zeven Weeën.

Dit jaar is er een iets ruimer programma voor de 205de Wegom. Dat start op zondag 9 september om 9 uur met een noveenmis en een tentoonstelling van oude kerkgewaden (tot 18 uur), uniek bevonden door de provincie en recent geïnventariseerd. De tentoonstelling is ook op zaterdag 15 september van 14 uur tot 18 uur en op zondag 16 september van 9 uur tot 18 uur nog te bezoeken

Nog op zaterdag 9 september brengt het koor Jubilate Deo om 15 uur een concert met Maria-liederen. Op donderdag 13 september is er om 15 uur een noveenmis in De Lavondel en op zaterdag 15 september is er de Wegom met de vormelingen. Op zondag 16 september is er opnieuw een noveenmis om 9 uur en start om 14.30 uur de grote Wegom, die vertrekt en eindigt aan de St. Pieterskerk in Denderwindeke. Na de Wegom is er nog een receptie in het Trefpunt Winnik.