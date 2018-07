20 nieuwelingen moeten Forza aan absolute meerderheid helpen Claudia Van den Houte

Forza Ninove heeft haar volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober bekendgemaakt. Van de 33 kandidaten nemen er 20 voor de eerste keer deel aan de verkiezingen. Zoals al bekend zal Raf Waltniel, zoon van de vroegere liberale burgemeester Louis Waltniel, op de lijst staan. Ook nieuw is onder meer Fleur Wets, uitbaatster van café Revue. Eerder sloot ook ex-N-VA'er Rudy Corijn zich aan en keerde Veerle Vanderpoorten terug naar de partij. 16 kandidaten op de lijst zijn zelfstandigen: 13 voltijds, 2 in bijberoep en één gepensioneerd ondernemer. Forza Ninove wil de meerderheid in Ninove breken. "Het is ons absoluut doel om 1.620 stemmen te winnen ten opzichte van de vorige verkiezingen", zegt voorzitter Ilse Malfroot. "Dan heeft de huidige monstercoaltie geen meerderheid meer in de Ninoofse gemeenteraad en kan er werk worden gemaakt van een ander en vooral beter bestuur." Lijsttrekker Guy D'haeseleer, die tijdens de vorige verkiezingen het meeste voorkeurstemmen haalde, gaat resoluut voor de burgermeesterssjerp. "Hij haalde telkens meer stemmen dan de vorige drie burgemeesters. Het wordt hoog tijd dat de persoon met het grootste draagvlak bij de bevolking de leiding kan nemen van onze stad", vindt Malfroot. Forza Ninove zet in op thema's zoals veiligheid, het Vlaams karakter en de leefbaarheid van Ninove.